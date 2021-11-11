ЕС поддерживает контакты с властями Беларуси по мигрантам

Евросоюз поддерживает контакты по мигрантам с властями Беларуси через дипмиссии в Брюсселе и Минске, однако основным средством влияния на власти этой страны продолжает рассматривать санкции.

Об этом заявила в четверг официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

"Мы связались с властями с Минске через их дипломатическую миссию в Брюсселе и наше представительство в Минске пытается вести диалог. Мы делаем, что можем, чтобы вести диалог с ними", - сообщила представитель ЕС.

Она убеждена, что режим в Минске прекрасно понимает, что делает.

«Они хорошо знают, что они делают: что совершают гибридное нападение путем инструментализации людей, что ведут кампанию по дезинформации, и что стараются оказывать давление на наши границы", - подчеркнула Массрали.

В свою очередь, представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила: "Помимо дипломатических контактов, у ЕС есть инструмент, который мы используем, и использование которого мы расширим - это санкции. Для нас очевидно, что это ответ, который посылает очень сильный и ясный сигнал белорусскому режиму".

По ее словам, еврокомиссия предлагает расширить действующие санкции, в частности, изучает юридические пути для создания черных списков авиакомпаний, завозящих мигрантов в Беларусь. Брюссель также не исключает санкционное давление на страны происхождения мигрантов.

Как ожидается миграционный кризис на границе Беларуси и Польши будет обсуждаться 15 ноября на плановой встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.