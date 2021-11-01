Пограничники стран ЕС за выходные развернули обратно в Беларусь 1290 мигрантов

За минувшие выходные дни пограничники стран ЕС не впустили на территорию союза 1290 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Погранслужба Польши в твиттере сообщила, что 30 и 31 октября зафиксировано 727 и 470 попыток нелегального проникновения из Беларуси. Задержали четырех граждан Ирака, 138 иностранцев, которым удалось перейти границу, принудили покинуть страну.

Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что в субботу литовские пограничники не впустили в страну 31 нелегального мигранта со стороны Беларуси, в воскресенье — 35. Никого не задержали, сообщает БелаПАН.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что 30 и 31 октября незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 13 и 18 иностранцев соответственно. Никого не задержали и в страну не впустили.