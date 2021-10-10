Последнее обновление: 10.10.2021 10:55

Bild: Власти ФРГ расследуют причастность Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ЕС

Власти Германии расследуют причастность режима Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ.

Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Германские следователи считают, что "посредством организованной на государственном уровне перевозки мигрантов" Лукашенко "хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций" с Минска.

По оценке федеральной полиции ФРГ, с начала августа через Беларусь в Германию нелегально добрались почти 4 тыс. иностранцев, из них только за первую неделю октября - 1 183. Речь, прежде всего, идет о сирийцах и иракцах.

Как пишет Bild am Sonntag, мигранты вылетают в Беларусь из аэропортов Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция) и с середины сентября по белорусской студенческой визе из Дамаска. По прибытии в Минск пограничники или милиция доставляют их к польской границе. За помощь в незаконном пересечении границ ЕС они платят белорусской стороне около €4 тыс., утверждает газета.

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