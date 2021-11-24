Центр поддержки инвалидов в Полоцке ликвидирован из-за денежных поступлений из Литвы

Власти Полоцкого района по требованию прокуратуры ликвидировали Центр информационно-правовой поддержки социально уязвимых групп населения «Адвакацыя» за денежные переводы от резидентов Литвы.

«При изучении справки о движениях по валютному счету учреждения в ЗАО «АЛЬФА-БАНК» установлены неоднократные поступления денежных средств от резидентов Литовской Республики. Согласно пояснениям учредителя и директора учреждения Н., а также представленным им договорам центр оказывал услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности в Беларуси благотворительному и спонсорскому фонду «Forum Syd Baltika», фонду благотворительности и поддержки «ForumCiv Eastern Europe», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

На основании 9 актов центр получил от литовских фондов в 2020 году и истекшем периоде 2021 года 16 820 евро.

«Из открытых интернет-источников установлено, что названные благотворительные фонды через выделение грантов «поддерживают общественные группы и инициативы, работающие в области демократии, прав человека, защиты окружающей среды и гендерного равенства», - сообщает далее Генпрокуратура и делает соответствующий текущему моменту вывод.

«…учреждение «Адвакацыя» финансировалось иностранными благотворительными фондами, которые стремились повлиять на политическую обстановку в стране. Это не только не соответствовало уставным целям, которыми значились правовое просвещение граждан, содействие самообразованию безработных, граждан старше 50 лет, инвалидов, представителей национальных меньшинств и других социально-уязвимых групп населения, но и противоречило национальным интересам», - гласит вердикт Генпрокуратуры РБ.