Страны Орхусской конвенции требуют от Беларуси восстановления регистрации Экодома

На седьмой встрече стран Орхусской конвенции, прошедшей 21 октября 2021 года в Женеве, было принято решение по Беларуси, которое признало ликвидацию общественной организации «Экодом» случаем преследования и притеснения НГО.

Экодом, одна из старейших некоммерческих экологических организаций в Беларуси по продвижению экологически дружественного образа жизни и идей устойчивого развития, на протяжении долгих лет занималась продвижением Орхусской конвенции.

«Решение не только признает ликвидацию организации нарушением Конвенции, но и предусматривает приостановление для Беларуси прав и привилегий по конвенции, если страна не предпримет шаги для восстановления регистрации Экодома до 1 декабря 2021 года», - говорится в пресс-релизе.

Приостановление прав для Беларуси вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

«Это первый случай в истории Конвенции, когда все попытки достигнуть консенсус были исчерпаны и стороны вынуждены были прибегнуть к принятию решения голосованием», - отмечается в сообщении.

Так, «ЗА» решение проголосовали: 27 стран ЕС, Грузия, Исландия, Черногория, Норвегия, Швейцария, Сербия, Великобритания. «ПРОТИВ» — Казахстан, Киргизия, Армения и Беларусь. Воздержалась Молдова.

«Это первый случай в истории Конвенции, когда одного из коммуникантов с Комитетом по соблюдению ликвидировали. Орхусской конвенции в этом году исполнилось 20 лет», - также сказано в сообщении.

«Принятие решения по Беларуси с важными выводами и рекомендациями действительно показывает приверженность духу экологической демократии. И это безусловно важно, как для отдельных людей и организаций, так и для продвижения принципов самой конвенции. Так мы признаём, что судьба лиц, реализующих экологические права является крайне значимой и конвенция способствует их за-щите» — сказала директор Экодома Марина Дубина.

Орхусская конвенция — конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды».

Цель Конвенции — поддержка защиты прав человека на благоприятную окружающую среду для его здоровья и благосостояния, на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Конвенция для Беларуси вступила в силу 30 октября 2001 года.