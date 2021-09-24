Последнее обновление: 24.09.2021 13:30

Белорусские власти ликвидировали "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"

Верховный суд Беларуси сегодня удовлетворил исковое заявление Минюста РБ и ликвидировал "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына".

В июле в организации прошли обыски, помещение было опечатано.

Формальной причиной ликвидации стал перенос VIII Конгресса белорусов мира на 2022 год из-за ограничений, наложенных глобальной пандемией коронавируса. Решение о переносе Конгресса было принято после консультаций с Минюстом: как провести эту процедуру, чтобы не нарушить ни закон, ни Устав.

Международное общественное объединение "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" действует с 1990 года, объединяет организации белорусской диаспоры более чем из 20 стран.

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