Белорусские власти ликвидировали "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"

Верховный суд Беларуси сегодня удовлетворил исковое заявление Минюста РБ и ликвидировал "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына".

В июле в организации прошли обыски, помещение было опечатано.

Формальной причиной ликвидации стал перенос VIII Конгресса белорусов мира на 2022 год из-за ограничений, наложенных глобальной пандемией коронавируса. Решение о переносе Конгресса было принято после консультаций с Минюстом: как провести эту процедуру, чтобы не нарушить ни закон, ни Устав.

Международное общественное объединение "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" действует с 1990 года, объединяет организации белорусской диаспоры более чем из 20 стран.