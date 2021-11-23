Власти ФРГ считают неприемлемой идею Лукашенко о гуманитарном коридоре для мигрантов

Германия выступает за европейский ответ на кризис с мигрантами на восточных границах ЕС, но гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев считает неприемлемым ни для себя, ни для сообщества в целом.

Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"Это решение не является приемлемым ни для ФРГ, ни для ЕС", - сказал он. Ранее о том, что ФРГ не собирается принимать мигрантов через гуманитарный коридор, говорил и.о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Лукашенко в понедельник потребовал от ФРГ дать ответ на его предложение принять 2 тыс. мигрантов.

"Речь не идет исключительно о германо-белорусской теме. Это гибридный вызов со стороны Беларуси всем странам ЕС", - добавил Зайберт. Он напомнил, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель на прошлой неделе два раза провела переговоры с Лукашенко для того, чтобы облегчить ситуацию на границах.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе со своей стороны отметила, что Берлин через посольство в Минске поддерживает контакт с белорусской стороной по миграционной теме.