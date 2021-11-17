Меркель опять говорила с Лукашенко по телефону (Добавлено)

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель проигнорировала критику и снова поговорила с Лукашенко по телефону, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Темой разговора безусловно является миграционный кризис на белорусско-польской границе.

«Договорились, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию», - говорится в сообщении.

Утверждается, что в ходе разговора до Лукашенко была доведена просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной.

Сегодня официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт пояснил позицию властей страны и Меркель в том числе.

"Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают. Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко…», - заявил Зайберт.