Последнее обновление: 13.11.2021 12:11

Путин: Лукашенко готов разговаривать с Меркель

Путин, утверждает Лукашенко готов разговаривать с Меркель и в ближайшее время они поговорят друг с другом.

Об этом сообщает telegram-канал «Вести 24».

Путин надеется на налаживание прямого контакта Минска с ЕС, в первую очередь с ФРГ - мигранты стремятся именно туда.

Ранее, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что вынуждена обсуждать миграционный кризис на белорусско-польской границе с Путиным по той лишь причине, что Лукашенко отказывается с ней говорить еще со времен президентских выборов 2020 года.

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