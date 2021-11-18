США попросили ряд стран высвободить часть нефти из стратегических резервов

Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, США предлагают пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей и содействовать восстановлению мировой экономики.

По сведениям агентства, в последние недели «Байден и его ключевые помощники обсуждали этот вопрос с основными союзниками, включая Японию и Южную Корею, с Индией, а также с Китаем». Источники уточнили, что итоговых договоренностей пока не достигнуто.

«Никаких решений не приняли», - приводится в материале комментарий представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Он констатировал, что американская сторона, как сообщалось ранее, «проводит консультации с другими потребителями энергоресурсов», передает ТАСС.

По словам представителя СНБ, целью переговоров является «обеспечение того, чтобы мировые поставки энергоресурсов и их стоимость не затрудняли экономическое восстановление». «Нечего сообщить, помимо того, что идут консультации, мы рассматриваем ряд возможностей на случай, если потребуются какие-то действия», - отметил указанный сотрудник.