Американские нефтяные компании наращивают расходы, несмотря на снижение цен

Руководители американских сланцевых компаний планируют увеличить расходы в этом году, несмотря на то что в последнем опросе Федерального резервного банка Далласа они снизили прогноз цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

Большинство руководителей 134 нефтегазовых компаний со всего юго-запада ожидают, что капитальные расходы вырастут по сравнению с 2024 годом, согласно опросу банка. Но средний показатель цен на нефть марки West Texas Intermediate, которые компании используют для планирования своих бюджетов, снизился до 68 долларов за баррель, что на 4% ниже, чем в 2023 году.

Отмечается, что опрос отражает оптимизм в отношении регулирования отрасли после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

"Новая администрация должна положительно повлиять на экономику, тем самым подняв нефтяную отрасль", - сказал другой неназванный респондент, согласно отчету.

Регион деятельности банка охватывает Техас, север Луизианы и юг Нью-Мексико.

"В первом квартале 2025 года наблюдается больше оптимизма, чем в первом квартале 2024 года", - сказал другой руководитель в опросе.