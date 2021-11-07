Последнее обновление: 07.11.2021 15:06

В Ираке закрывают почетные консульства Беларуси

Власти Ирака на фоне обострившегося миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза приняли решение закрыть почетные консульства Беларуси в Багдаде и Эрбиле.

Об этом вечером в субботу, 6 ноября, сообщают информагентство Rojnews и онлайн-издание Shafaq, передает DW.

"Иракская сторона считает, что закрытие почетных консульств сведет к минимуму выдачу виз иракцам для поездки в Беларусь. Однако почетные консульства не уполномочены выдавать визы. Думаю, что это просто неправильное понимание. Я считаю, что это плохая причина для закрытия консульств, но это их решение, и мы должны его уважать", - сказал почетный консул Беларуси в Эрбиле Фуад Хамад.

Между тем на странице Rojnews в соцсети Twitter было опубликовано видео, на котором показано, как спускают белорусский флаг. Утверждается, что сцена разыгрывается в Эрбиле.

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