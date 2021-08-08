Ирак назвал дату эвакуацию своих граждан из Беларуси

Авиакомпания Iraqi Airways организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, не имеющих возможности покинуть Беларусь.

Такое заявление сделал вечером в субботу, 7 августа, посол Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасани в соцсети Twitter.

Ранее в тот же день, 7 августа, Управление гражданской авиации Ирака сообщило о распоряжении правительства страны временно отменить все рейсы в Минск.

За день до этого МИД Ирака заявил, что внимательно следит за проблемой иракских мигрантов и тем, каким опасностям они подвергаются. На странице министерства в соцсети Twitter говорится, что иракцы "были и остаются мишенью для сетей незаконного ввоза и торговли людьми", передает DW. Дипломаты призвали своих сограждан "не попадаться в ловушку" контрабандистов.