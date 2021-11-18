Свыше 430 граждан Ирака зарегистрировались на обратный рейс из Беларуси

Власти Ирака сообщили о регистрации более 430 мигрантов, решивших вернуться домой после приключений на белорусско-польской границе.

"Представителями министерства было зарегистрировано 430 иракских мигрантов, направляющихся сегодня эвакуационным рейсом из Минска", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф, которого цитируют иракские СМИ.

Он также сообщил, что консульские сотрудники в настоящее время заняты регистрацией еще около 50 мигрантов, готовых вернуться на родину.

Бесплатный вывозной рейс из Беларуси по маршруту Минск - Эрбиль – Багдад запланирован на средину дня 18 ноября.