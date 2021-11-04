Последнее обновление: 04.11.2021 17:29

Мининформ Беларуси заблокировал доступ к сайтам общественных организаций

Мининформ Беларуси заблокировал доступ к сайтам целого ряда общественных организаций, которые были ликвидированы в текущем году.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», в черный список внесены следующие сайты: lit-bel.org (Союз беларусских писателей); zbsb.org («Згуртаванне беларусаў свету» Бацькаўшчына); perspektyva.org (Перспектива); penbelarus.org (Беларусский ПЕН-центр); icomos-belarus.by (Беларусский комитет ICOMOS).

В минувшую среду стало известно о блокировке сайта общественной организации «Экодом».

Кроме того, генпрокуратура РБ сообщила о том, что информационные материалы телеграм-каналов "Глаза Минска - Запад" и "БЕЛАЗ - Страна для жизни - Чат" признаны экстремистскими материалами.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование