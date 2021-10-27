В Беларуси задержаны десятки человек за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы

В понедельник, 25 октября, в Гомеле были задержаны не менее 24 человек за подписку на Telegram-каналы, признанные в Беларуси экстремистскими.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, на некоторых задержанных составили протоколы за распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Одну из задержанных - 22-летнюю студентку Янину Змитрович - суд признал виновной и арестовал на 15 суток.

Экстремистскими в Беларуси объявлены более 100 Telegram-каналов.