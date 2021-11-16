Власти Беларуси объявили экстремистским телеграм-канал «Белорусский партизан»

Белорусские власти объявили экстремистским телеграм-канал издания «Белорусский партизан», сообщила редакция издания.

«Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам 8-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала «Белорусский Партизан», признана экстремистскими материалами», - говорится в сообщении МВД РБ.

Редакция издания приняла решение закрыть канал, который в настоящее время уже переименован в «Партизан».

«Мы не знаем причин, не понимаем, что такое экстремизм объективной информации о жизни в стране, но мы не хотим подставлять людей. Поскольку подписка на телеграм-канал, на котором есть экстремистская информация, влечет наказание», - говорится в сообщении редакции.

«Но это не значит, что мы перестаем работать», - отмечает издание.