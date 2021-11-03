Экскурсовод в Минске осуждена на 15 суток за неподчинение "заказчику"

Суд Центрального района Минска сегодня приговорил к 15 суткам административного ареста экскурсовода Оксану Манкевич за неподчинение сотрудникам милиции на 15 суток.

Манкевич была арестована 2 ноября на площади Свободы в Минске, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Оксана не признала себя виновной. Она рассказала, что в выходные позвонил молодой человек, представился Алексеем и заказал экскурсию для своей девушки. Они договорились встретиться в 11 часов утра 2 ноября на площади Свободы, 4. Когда Оксана прибыла в назначенное место и время, к ней подошел молодой человек, сказал, что он заказал экскурсию и показал удостоверение личности.

«Сначала он что-то сказал о служебной машине, но потом сказал, что будет быстрее пешком. И я поняла, куда мы пойдем. Потому что рядом Революционная, 3 (адрес ГУБОПиК - ред)», - сообщила в суде Оксана Манкевич.

По словам Оксаны, ее попросили ввести пароль на телефоне, чтобы разблокировать его. Телефон по итогу разблокировали, но ничего «криминального» там не нашли. Девушке предложили снять покаянный видеоролик, но она отказалась.

После этого сотрудники милиции провели обыск по месту жительства Оксаны, а затем доставили ее в Центральный РОВД.

На суде допрошенный в качестве свидетеля сотрудник милиции утверждал, что девушка была задержана по подозрению в хранении экстремистских материалов.

Оксана Манкевич уже задерживалась и ранее: 1 февраля Оксана была приговорена к 15 суткам после того, как на проспекте Независимости была задержана целая экскурсия по обвинению в пикетировании.