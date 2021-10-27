Последнее обновление: 27.10.2021 17:32

ДФР КГК вычислил финансирующий протесты «криптообменник»

Госконтроль Беларуси сообщил о перекрытии канала финансирования «незаконной протестной деятельности» на территории страны.

«Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля выявлена и пресечена незаконная деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют. Данные граждане использовали специально созданный ресурс в сети Интернет, через который покупалась и продавалась криптовалюта. Расчет за криптовалюту производился преимущественно наличными денежными средствами», - говорится в сообщении.

«…в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность», - говорится в сообщении.

ДФР утверждает, что установлены граждане, фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через данный криптообменник.

Примечательно, что помимо финансирования криптообменник «работал на анонимной основе и был востребован белорусскими субъектами теневой экономики». То есть, можно сделать вывод, что данный канал вывода и ввода денежных средств, как и налоговой оптимизации, изначально создавался отнюдь не ради помощи протестам.

По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении 5 граждан РБ возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб оценивается на сумму более 8 млн. рублей. У фигурантов изъято более 200 тыс. долларов США и 65 тыс. евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше 370 тыс. долларов США. Наложен арест на имущество и транспортные средства.

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