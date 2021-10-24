Последнее обновление: 24.10.2021 15:08

Минчанин получил 15 суток ареста за протест против нелегально миграции

К 15 суткам ареста приговорен 35-летний минчанин Виктор Яныш, который 20 октября был задержан у здания МИД Беларуси, куда пришел с плакатом «Остановите нелегальную миграцию/Stop illegal migration».

Милиция расценила это как «несанкционированное пикетирование с целью выражения своего протеста по факту несогласия с миграционной политикой Беларуси», сообщает правозащитный центр «Весна».

На суде Яныш согласился, что нарушил закон о массовых мероприятиях, но уточнил, что это не было связано с миграционной политикой страны.

Он пояснил, что стал свидетелем того, как мигрант собирался нелегально пересечь границу, на что органы власти после жалобы Яныша никак не отреагировали. Это возмутило мужчину, поэтому он решил выйти с пикетом.

Судья Ленинского района Минска Юлия Шут осудила Яныша по ст. 24.23 КоАП на 15 суток ареста.

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