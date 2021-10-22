МВД Беларуси обнародует список «причастных к экстремистской деятельности»

МВД Беларуси обнародует список лиц, «причастных к экстремистской деятельности», сообщил начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский.

«Вскоре сформируем еще один список, физических лиц - граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства, - причастных к экстремистской деятельности. Он также появится на сайте МВД, но на обработку большого объема информации необходимо время», – сказал Орловский, которого цитирует пресс-служба МВД.

По его словам, в перечень попадут данные тех, кто уже осужден за экстремистские преступления, и далее будет регулярно обновляться.

«Сведения продолжат храниться в накопителе пять лет после погашения отбывшими наказание судимости. В течение этого времени им будет запрещено занимать определенные должности (государственная, воинская служба), заниматься педагогической, издательской и деятельностью, связанной с легальным оборотом оружия, взрывчатых веществ», - проинформировал он.