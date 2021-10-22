Минфин РБ признал проблему с рефинансированием внешнего долга

Минфин Беларуси подтвердил сложности с рефинансированием внешнего долга из-за введенных Западом санкций.

«Министерство финансов традиционно ведет работу по привлечению займов на внешних рынках. В связи с введением западных санкций на данном этапе мы столкнулись со сложностями по рефинансированию своего валютного государственного долга. С некоторыми международными финансовыми институтами работа поставлена "на паузу"», - говорится в комментарии Минфина РБ, опубликованном на БелТА.

«В этой связи сотрудничество с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), нашим давним партнером, является обоснованным и выгодным с финансовой точки зрения. К слову, в настоящее время прорабатывается уже четвертая программа с фондом", - сказано в комментарии.

При этом, в Минфине утверждают, что привязка «зайчика» к российскому рублю либо переход на единую валюту в рамках Союзного государства не выдвигаются в качестве условий сотрудничества с фондом и, соответственно, не включены в матрицы мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Нацбанка Беларуси, которые бы фонд мог поддержать кредитом

"Меры Матрицы направлены на стабилизацию экономической политики, включая денежно-кредитную и бюджетно-налоговую сферы, усиление социальной защиты граждан и проведение структурных преобразований в государственном секторе. Таким образом, вопрос перехода на единую валюту не является предметом обсуждения проекта Матрицы мер с ЕФСР", - подчеркивается в комментарии.