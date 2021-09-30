Беларусь сократила внешний госдолг на $300 млн. c начала года

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 сентября 2021 года составил 18,3 млрд. долларов США и уменьшился с начала года на 0,3 млрд. долларов США или на 1,5%, сообщил Минфин РБ.

В январе-августе 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 999,7 млн. долларов США: 813,6 млн. долларов США – Правительства Российской Федерации; 142,6 млн. долларов США – МБРР; 20,0 млн. долларов – Фонда международного развития ОПЕК; 14,9 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 8,6 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2021 года составило 1 271,8 млн. долларов США: 554,5 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации; 403,1 млн. долларов США – банков Китая; 238,5 млн. долларов США – ЕФСР; 71,8 млн. долларов США – МБРР; 3,2 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2021 года составил 11,3 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 14,3%.

В январе-августе 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 799,7 млн. долларов США и 191,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 132,0 млн. долларов США и 92,2 млн. рублей.

Совокупный госдолг Беларуси на 1 сентября 2021 года составил 57,2 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,6 млрд. рублей, или на 1,1%.