В Беларуси начинаются проблемы с обслуживанием госдолга

Режим Лукашенко столкнулся с проблемой, неизбежность которой предрекали все экономические эксперты и аналитики – обслуживание государственного долга в условиях санкций и коронавируса, что косвенно подтвердил Минфин условиями очередного выпуска валютных облигаций.

Правительство долго раздувало щеки, утверждая, что всё под контролем, что всегда есть выбор рынков для внешних заимствований, что Россия и Китай нам помогут, что и т.д. и т.п.

В июне Россия перечислила Беларуси $500 млн. - вторую часть обещанного осенью 2020 года кредита, предоставленного Москвой на условиях безупречного исполнения синеокой своих долговых обязательств перед РФ. В четверг, 29 июля, Минфин сообщил, что в страну поступили аж $20 млн. из Фонда ОПЕК.

Но когда текущие в страну валютные ручейки начинают усыхать и сталкиваться с санкционными преградами, когда население упорно скупает валюту и выводит валютные депозиты из банковской системы, перечисленных вливаний, безусловно, и близко не хватит для дальнейшего исполнения своих обязательств по госдолгу, как внутреннему, так и внешнему.

И хотя на недавней встрече Лукашенко и Путина последний якобы пообещал предоставить Беларуси в текущем году очередной кредит для нивелирования негативных последствий налогового маневра в российской нефтянке для белорусской экономики, белорусские власти были вынуждены перейти к экстренному плану «Х».

С 30 июля на БВФБ стартует продажа 281 выпуска номинированных в долларах пятилетних облигаций Минфина. Объем эмиссии – небольшой и составляет всего $50 млн.

Но о реальном положении дел в экономике и финансах синеокой говорит объявленная по этим бумагам доходность – 8,5% процентов годовых в валюте.