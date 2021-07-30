Внешний госдолг Беларуси на 1 июля 2021 года составил $18,5 млрд.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 июля 2021 года составил $18,5 млрд. и снизился на $100 млн. или на 0,6% с начала года, сообщил Минфин.

В январе-июне 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $729,3 млн.: $629,0 млн. -правительства Российской Федерации; $82,5 млн. – МБРР; $14,9 млн. – Экспортно-импортного банка Китая; $2,9 млн. – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-июне 2021 года составило $881,2 млн.: $364,5 млн. – правительству и банкам РФ; $214,4 млн. – банкам Китая; $238,5 млн. – ЕФСР; $59,9 млн. – МБРР; $3,2 млн. – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн. – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2021 года составил 11,5 млрд. рублей и вырос на 1,6 млрд. рублей или на 16,4% с начала года.

В январе-июне 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $747,7 млн. долларов США и 137,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $26,1 млн. долларов США и 92,2 млн. рублей.

Общий государственный долг Республики Беларусь на 1 июля 2021 года составил 58,2 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 400 млн. рублей, или на 0,7%.