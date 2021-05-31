Беларусь за 4 месяца 2021 года сократила внешний госдолг на $0,5 млрд. за счет внутреннего

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая 2021 года составил $18,1 млрд., уменьшившись с начала года на $0,5 млрд. или на 2,5%.

В январе-апреле 2021 года властям удалось привлечь внешние государственные займы на сумму $183,0 млн., из которых большая часть сформирована за счет расходов на строительство БелАЭС: $123,2 млн. – Правительства Российской Федерации; $49,6 млн. – МБРР; $8,3 млн. – Экспортно-импортного банка Китая; $1,9 млн. – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-апреле 2021 года составило $637,9 млн.: $272,7 млн. – Правительства и банков России; $189,9 млн. – Экспортно-импортного банка Китая; $112,1 млн. – ЕФСР; $59,3 млн. – МБРР; $3,2 млн. – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн.– Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2021 года составил 11,7 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд. рублей иkи на 18,2%.

В январе-апреле 2021 года власти за в основном счет директивного размещения внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических смогли привлечь $726,7 млн. и 137,0 млн. рублей. При этом на погашение ранее выпущенных валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц потребовалось всего $3,0 млн. и 92,2 млн. рублей.

Общий государственный долг Республики Беларусь на 1 мая 2021 года составил 58,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,3 млрд. рублей или на 0,5%.