Внутренний госдолг Беларуси с начала года вырос на 11,8%

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 ноября 2021 года составил $18,3 млрд., снизившись с начала года на $0,3 млрд. или 1,6%, сообщил Минфин Беларуси.

В январе-октябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1065,5 млн.: $857,1 млн. – Правительства Российской Федерации; $163,5 млн. – МБРР; $20,0 млн. – Фонда международного развития ОПЕК; $14,9 млн. – Экспортно-импортного банка Китая; $10,0 млн. – ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга в январе-октябре 2021 года направлено $1451,1 млн.: $638,8 млн. – Правительства и банков Российской Федерации; $406,9 млн. – банков Китая; $276,6 млн. – ЕФСР; $121,6 млн. – МБРР; $6,5 млн. – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн. – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 11,0 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,2 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.

В январе-октябре 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $937,5 млн. и 191,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $198,9 млн. и 145,0 млн. рублей.

Совокупный государственный долг Беларуси на 1 ноября 2021 года составил 55,3 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 2,5 млрд. рублей, или на 4,3%.