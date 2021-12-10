Последнее обновление: 10.12.2021 13:37

Беларуси в 2022 году придется выложить около $4 млрд. на погашение внешнего госдолга

Белорусским властям в 2022 году предстоит выплатить по внешнему госдолгу около $4 млрд., что на 25% больше по сравнению с платежами в уходящем году.

"В следующем году выплаты по госдолгу порядка Br10 млрд. Они прирастают по сравнению с этим годом на сумму около Br2 млрд. Это плановое погашение», - сообщил сегодня глава Минфина РБ Юрий Селиверстов, которого цитирует БелТА.

Он сказал, что Минфин ведет работу по рефинансированию части платежей.

«Планируем работу по рефинансированию части долгов с нашими коллегами из России. Работаем с Евразийским фондом стабилизации и развития. Плюс у нас есть валютные остатки, которые при необходимости будут задействованы на эти цели", - назвал он источники выплат по госдолгу.

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