Последнее обновление: 31.12.2021 10:17

Внешний госдолг Беларуси сократился на $400 млн. с начала года

Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2021 года составил $18,2 млрд., уменьшившись с начала года на $0,4 млрд. или на 2,1%, сообщает Минфин Беларуси.

В январе-ноябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1164,9 млн., погашение внешнего государственного долга составило $1515,6 млн.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 11,9 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 2,0 млрд. рублей или на 20,0%.

В январе-ноябре 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $1237,7 млн. и 191,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $333,1 млн. и 145,0 млн. рублей.

Совокупный госдолг Беларуси на 1 декабря 2021 года составил 58,3 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,5 млрд. рублей, или на 0,9%.

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