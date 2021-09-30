В Беларусь прибыла первая партия новых БТР из России

Минобороны Беларуси получило первую партию БТР-82А производства АО "Арзамасский машиностроительный завод".

"Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ и Военная академия Беларуси", - говорится в сообщении ведомства.

"На прибывшую партию БТР-82А установлены средства связи ОАО "Агат-Систем" и прицелы ОАО "Пеленг" белорусского производства. Помимо БТР-82А в Беларусь прибыли и две единицы БРЭМ-К – бронированной ремонтно-эвакуационной машины на шасси БТР-80. Они предназначены для оснащения 120-й и 6-й отдельных механизированных бригад", - сказано в сообщении.

Вторая партия БТР-82А должна поступить в ноябре этого года. Перевооружение проходит в плановом порядке для замены гусеничной бронированной техники механизированных бригад на колесную.