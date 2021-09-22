Госпогранкомитет РБ сообщил об очередном «избитом на границе» иракце

Пограничный наряд в Свислочском районе Гродненской области 21 сентября на линии белорусско-польской границы обнаружил иностранца в бессознательном состоянии с признаками физического насилия.

«В это же время на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

«С учетом тяжелого состояния беженца он был доставлен на погранзаставу, вызвана бригада скорой медицинской помощи. После первичного осмотра медиков выяснилось, что мужчина находится в коме и имеет явные признаки переохлажения. При себе у иностранца обнаружен паспорт гражданина Ирака и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения», - также сказано в сообщении.

Утверждается, что «согласно записям, сделанным в польской карте неотложной медпомощи, 20 сентября польские пограничники обнаружили молодого человека в дачном доме и на месте показали медикам».

«Во время осмотра врачи зафиксировали шоковое состояние, рвоту, жалобы на боли в ноге, кровоточащие повреждения от колючей проволоки. Несмотря на тяжёлое состояние иностранца, которое продолжало усугубляться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата. Мужчину оставили на месте обнаружения с представителями пограничной стражи без дальнейшей госпитализации. Кроме того, польские силовики не предоставили документы пострадавшего медикам для официальной фиксации состояния личных данных. В дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью», - говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в Свислочскую центральную районную больницу. Гражданин Ирака пришел в сознание, ему оказывается необходимая медпомощь.