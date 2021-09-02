Последнее обновление: 02.09.2021 18:00

Президент Польши утвердил решение о введении ЧП в регионах на границе с Беларусью

Президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью.

Соответствующее распоряжение было подписано главой государства в четверг, сообщил на брифинге пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский, передает ТАСС.

"Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения", - сказал он.

Чрезвычайное положение вводится на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском на востоке республики. В частности, оно означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов.

Распоряжение вступает в силу немедленно после публикации в "Официальном вестнике" и будет действовать в течение 30 дней. Вопрос введения ЧП также должен рассмотреть Сейм (нижняя палата парламента). Как ожидается, заседание по этому вопросу состоится в понедельник.

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