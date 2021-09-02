Последнее обновление: 02.09.2021 10:41

Представители ООН и Красного креста посетили беженцев на границе РБ и Польши

Представители агентства ООН по делам беженцев совместно и Белорусского общества «Красный крест» посетили второй раз за последнюю неделю участок на белорусско-польской границе в Гродненской области, где более трёх недель находится группа из 32 выходцев из Афганистана, для доставки гуманитарной помощи.

«Агентство ООН по делам беженцев пристально следит за ситуацией… Сложности, вызванные данной ситуацией очевидны, однако незамедлительное решение также необходимо. Следует предоставить возможность передачи необходимой помощи людям, находящимся на границе, организовать консультирование, а также определить возможные пути решения в соответствии с существующими международными обязательствами и принимая во внимание различные индивидуальные обстоятельства членов группы», - говорится в комментарии представителя УВКБ ООН в Беларуси Мамо Мулусеу.

«УВКБ ООН призывает все вовлечённые стороны, в том числе и самих членов этой группы, находящейся на границе, взаимодействовать для того, чтобы помочь разрешить ситуацию в соответствии с нормами международного права беженцев и гуманитарными принципами. УВКБ ООН готово оказать дополнительную поддержку властям с обеих сторон границы, однако призывает их к продолжению диалога, направленного на поиск реальных решений для тех мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся на границе, в соответствии с их ситуацией», - также сказано в сообщении.

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