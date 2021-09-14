Последнее обновление: 14.09.2021 13:48

Власти Беларуси объявили экстремисткими очередных 2 телеграм-канала

По заявлениям прокуратур Волковысского и Ошмянского районов информпродукция Telegram-каналов «Волковыск для жизни new» и «Ошмяны» признана экстремистской, сообщила Генпрокуратура РБ.

«В ходе мониторинга… … установили, что в информационной продукции Telegram-каналов «Волковыск для жизни new» и «Ошмяны» содержались призывы к экстремистской деятельности: блокированию движения на автомобильных дорогах; хулиганским действиям; актам вандализма; комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, членов их семей в связи с выполнением ими служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

Копии судебных решений направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих их распространению на территории Беларуси.

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