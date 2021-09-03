Белорусские власти намерены блокировать Youtube-каналы

Управление Следственного комитета РБ по Минску направило в Мининформ письма с предложением о принятии мер по ограничению доступа к двум Youtube-каналам в рамках расследования уголовного дела «по факту массовых беспорядков».

«В ходе следствия выявлено два YouTube-канала, на которых размещены сведения о способах изготовления огнестрельного оружия, составных частей и компонентов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, а еще на одном канале – публичные оскорбления президента Республики Беларусь и представителей власти, а также призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - говорится в сообщении СК РБ.

СК напоминает, что по искам минского управления судом Партизанского района приняты «решения о признании Telegram-каналов NEXTA, NEXTA LIVE, LUXTA, PALCHYS, #МотолькоПомоги, Ждановiчы сёння, Ждановичи 2020 – клуб любителей песен Цоя, Активная МАЯК ВКА, I I 0 ПАРТИЗАН чат и Новая Боровая 98% экстремистскими материалами».

В сообщении также приводится информация о том, что администратор двух YouTube-каналов уже осужден к 5 годам лишения свободы, администратор еще одного YouTube-канала установлен и объявлен в межгосударственный розыск.