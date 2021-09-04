Последнее обновление: 04.09.2021 15:20

Власти объявили экстремистским «Сообщество железнодорожников Беларуси»

Суд Центрального района г.Минска удовлетворил заявление заместителя Генпрокурора РБ о призвании информационной продукции Telegram-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» экстремистскими материалами.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«…публиковались сообщения с прямыми призывами к актам экстремизма, направленным на дестабилизацию работы железнодорожного транспорта и активное вовлечение в незаконные забастовки… …также распространялась информация, цель которой – разжигание социальной вражды в отношении представителей органов управления и руководства организаций железнодорожного транспорта. Здесь же публиковались персональные данные государственных должностных лиц», - говорится в сообщении.

Министерству информации предписано включить этот интернет-ресурс в Республиканский список экстремистских материалов.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование