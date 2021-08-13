Норвежская Yara к декабрю пересмотрит свое присутствие в Беларуси

Норвежский импортер белорусских калийных удобрений Yara к декабрю примет решение о дальнейшем присутствии в Беларуси.

Об этом говорится в совместном заявлении Светланы Тихановской и президента и CEO Yara Свейна Торе Холзетера по итогам прошедшей в Осло встрече, в ходе которой обсуждались права человека, демократия и положение рабочих в Беларуси.

«Yara – важный долговременный партнер для Беларуси. Однако, учитывая продолжающийся массовый террор режима, мы считаем, что Yara пора остановить свою деятельность в Беларуси до тех пор, пока в нашей стране не будут восстановлены законность и демократия, пока не будут безоговорочно освобождены и реабилитированы все политзаключенные. На сегодняшней встрече с руководством Yara я подчеркнула, что мы будем рады видеть их компанию в качестве партнера свободной и демократической Беларуси в будущем», - заявила Светлана Тихановская.

«На всех нас сильно влияют репрессии и нарушения прав человека в Беларуси, свидетелями которых мы являемся. Мы постоянно пытаемся использовать свое присутствие в Беларуси для обеспечения безопасности на предприятии и соблюдения прав человека, работаем при поддержке нескольких правозащитных организаций и независимых профсоюзов. Сегодняшняя встреча дала мне более глубокое представление о позиции Светланы Тихановской, и мы договорились, что можем быть более активными и предпринимать дальнейшие действия. Yara решила пересмотреть ситуацию и к декабрю принять решение о дальнейшем присутствии в Беларуси. Тем временем мы продолжим использовать свое положение для дальнейшего продвижения вопроса безопасности рабочих и прав человека», - заявил Президент и CEO Yara Свейн Торе Холзетер.