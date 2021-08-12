В Беларуси задержан экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев

В Беларуси 12 августа утром был задержан сопредседатель РИПОО «Говори правду», член оргкомитета «Нашей партии» и делегат «Схода» Андрей Дмитриев.

Задержание Дмитриева подтвердила сопредседатель РИПОО «Говори правду» Татьяна Короткевич.

В настоящий момент нет информации о местонахождении Дмитриева, кем и по какой причине он был задержан.

Дмитриев принимал участие в президентских выборах 2020 года и был зарегистрирован кандидатом в президенты. Скорее всего, задержание Дмитриева является эпизодом массовой облавы на делегатов «Схода» - инициативы экс-посла в Словакии Игоря Лещени.