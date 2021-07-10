Последнее обновление: 10.07.2021 09:13

В Новополоцке задержали профсоюзных активистов

В четверг, 8 июля, в Новополоцке прошла череда обысков у активистов первичной профсоюзной организации работников ОАО "Нафтан" Белорусского Независимого профсоюза (БНП).

Двое профсоюзных активистов были предварительно задержаны на 72 часа, сообщили в БНП.

По информации руководства первичной организации БНП ОАО "Нафтан", в четверг к членам профсоюза пришли представители уголовного розыска. Обыски прошли у юриста профсоюза Александра Капшуля, заместителя председателя первички Юрия Гашева, заместителя председателя Дениса Гурского и секретаря-казначея Дмитрия Койро. Гурский и Койро были задержаны на трое суток.

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