Последнее обновление: 16.06.2021 16:04

Задержан главный тренер ГК «Витязь» Константин Яковлев

Задержан главный тренер гандбольного клуба «Витязь», активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS_BY) Константин Яковлев.

Как сообщает БелаПАН, утром 16 июня Яковлев вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах (Брестская область) журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15-суточного ареста.

«Мы ехали из Барановичей, нас остановила ГАИ. Приехали «маски шоу» и забрали только Костю», — сообщил SOS_BY победитель Кубка мира по кикбоксингу Иван Ганин.

Сегодня вечером Яковлев собирался провести открытую тренировку в минском микрорайоне Новая Боровая.

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