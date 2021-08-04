Последнее обновление: 04.08.2021 11:47

США будут следить за расследованием смерти главы "Белорусского дома на Украине"

США намерены внимательно следить за расследованием украинских властей причин смерти главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова.

Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти. Шишов был важным членом гражданского общества Белоруссии и был вынужден жить за пределами своей страны из-за репрессий и продолжающихся преследований журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко", - заявил Прайс, передает ТАСС.

Он также добавил, что Вашингтон продолжит внимательно следить за проводимой агрохунтой политикой. Прайс призвал белорусские власти "прекратить репрессии, немедленно освободить всех политических заключенных, начать реальный диалог с оппозицией и гражданским обществом <...> и провести свободные и справедливые выборы с международными наблюдателями".

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