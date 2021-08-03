Последнее обновление: 03.08.2021 16:50

Украина сделает все возможное для расследования дела Шишова

Украина сделает все возможное для расследования дела о смерти белорусского активиста Виталия Шишова.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Я шокирован трагической вестью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти", - написал Кулеба.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. Он вышел вчера утром, 2 июля, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся. Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков утром 3 августа.

Близкие погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.

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