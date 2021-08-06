Последнее обновление: 06.08.2021 13:09

Лидер ОГП осужден на 3 месяца ареста за разглашение данных следствия

Белорусские власти приговорили лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова к трем месяцам ареста за разглашение данных следствия по делу Координационного совета.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», «конкретные эпизоды обвинения неизвестны, поскольку суд проходил в закрытом режиме».

Ранее Козлов несколько раз отказывался давать подписку о неразглашении после допросов в СК по делу против Координационного совета. За это его привлекали к административной ответственности. Судья назначила Козлову максимальное наказание по данной статье.

«Я считаю, что это дело политически мотивированное, сфабриковано и направлено на то, чтобы просто наказать меня за мою политическую деятельность. Это позорное дело как для следователя, который его вел, так и для прокурора, который знакомился с этим делом, которое, тем не менее находится в суде», - заявил сам Козлов.

«Ничего секретного я не выдал», - утверждает политик.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование