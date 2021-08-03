Госпогранкомитет подтверждает возврат мигрантов на территорию Беларуси

Госпогранкомитет РБ подтверждает факт разворота литовскими пограничниками мигрантов обратно на территорию Беларуси, но утверждает, что число возвращенных на территорию синеокой мигрантов не превышает 40 человек.

"За последние сутки около сорока иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь. Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила", - сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, которого цитирует БелТА.

Литва говорит , что не пустила в страну около 180 мигрантов.

По словам официального представителя Госпогранкомитета, в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь с привлечением специалистов, проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств.

"Мы считаем недопустимым использовать такие методы и способы в отношении уязвимых лиц, а тем более женщин и детей. Подобного рода действия грубо нарушают права человека и подлежат расследованию компетентными органами, в том числе международными", - добавил он.

Вместе с тем, в комментарии не раскрывается содержание фразы «необходимая помощь»: оказывается ли мигрантам юридическая помощь для пересечения границы на официальных переходах, кормят ли мигрантов, где и как их расселяют, достаточно ли у Госпогранкомитета средств для подобной деятельности и готово ли ведомство к тому, что число тех, кто не смог пересечь границу с Литвой будет прирастать по сто с лишним человек каждые сутки.