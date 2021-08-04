Последнее обновление: 04.08.2021 17:16

Минобороны Литвы назвало провокацией режима Лукашенко историю с умершим мигрантом

Появившиеся в СМИ сообщения об умершем от побоев мигранте из Ирака, которого нашли у литовско-белорусской границы пограничники Белоруссии, являются провокацией Минска.

С таким заявлением выступил в среду глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

"Мы ожидали подобных провокаций белорусского режима... Сообщения были подготовлены. Лукашенко приказал опросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Потом сообщили о том, что его обнаружили пограничники", - отметил Анушаускас.

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