Минобороны Литвы назвало провокацией режима Лукашенко историю с умершим мигрантом

Появившиеся в СМИ сообщения об умершем от побоев мигранте из Ирака, которого нашли у литовско-белорусской границы пограничники Белоруссии, являются провокацией Минска.

С таким заявлением выступил в среду глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

"Мы ожидали подобных провокаций белорусского режима... Сообщения были подготовлены. Лукашенко приказал опросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Потом сообщили о том, что его обнаружили пограничники", - отметил Анушаускас.