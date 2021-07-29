Литовские пограничники в июле на границе с Беларусью задержали уже 2484 мигрантов

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 114 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 3 145 мигрантов, что в 39 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. В прошлом году на литовской границе был задержан 81 такой нелегальный иностранец. В 2019 году - 46.

Только в июле этого года пограничники задержали 2 484 мигранта, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8. Из задержанных в этом году на границе с Беларусью – 2005 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 - Камеруна, 83- России, 81- Ирана, 79- Гвинеи, 77- Афганистана, 71- Сирии и других стран.

Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов. Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.