Литва задумалась о ЧП на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.

"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение", – заявила министр на пресс-конференции во вторник. - "Следует оценить множество факторов, поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобно решение в одностороннем порядке".

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что введение чрезвычайного положения следует рассмотреть для восстановления контроля над миграционным кризисом.

По его словам, в таком случае контроль над границей перешел бы армии, и попадание на территорию Литвы стало бы невозможным.

"Должны быть рассмотрены все варианты, мы должны быть готовыми ко всем ситуациям, и это одна из опций, которая может превратиться в реальность", – заявил Л. Кащюнас, передает Delfi.