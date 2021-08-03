Власти Беларуси засекретили данные о финансовом пузыре Банка развития

Правительство и Нацбанк Беларуси засекретили лимит эмиссии облигаций, установленный для Банка развития, следует из совместного постановления №447/9 от 30 июля 2021 года.

«Для служебного пользования», - гласит первый пункт постановления с названием «Об облигациях открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь».

Буквально в начале июня власти увеличили лимит эмиссии облигаций банка с 570 до 1665 млн. рублей. Спустя 2 месяца власти, несложно догадаться, снова повысили лимит, но на этот раз засекретили цифру.

Схема с эмиссией облигаций Банка развития по своей сути является ничем иным как узаконенной государством финансовой пирамидой, что собственно и является причиной контроля над объемом этих бумаг.

За счет привлеченных под пустые фантики денежных средств Банк развития выдает не только директивные кредиты, но и финансирует проекты в рамках принятых госпрограмм, поручений и указов Лукашенко, а также выдает экспортные кредиты, то есть финансирует экономику дружественных режиму авторитарных стран.

Причиной засекречивания упомянутого выше пункта постановления может быть как резкое повышение лимита, так и отмена максимального ограничения как такового, что позволит финансовому пузырю раздуться до немыслимых доселе размеров.