Генпрокуратура РБ поддержала приговор Виктору Бабарико

Генеральная прокуратура РБ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк», обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.

«Стороной государственного обвинения доказано, что … Бабарико создал и руководил организованной группой, в которую вовлек шесть своих заместителей, и совместно с ними в период с 2007 года по июнь 2020 года получал взятки от руководителей белорусских фирм за содействие в заключении кредитных и иных договоров и дальнейшее сотрудничество с ОАО «Белгазпромбанк», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Утверждается, что за период преступной деятельности организованной группой получено в качестве взяток свыше 16,7 млн. белорусских рублей, 5,2 млн. евро и 7,4 млн. долларов США.

Также сказано, что Бабарико отмыл ранее полученные взятки на сумму 1,1 млн. рублей.

«Шестеро заместителей председателя правления признали вину в получении взяток… Среди письменных доказательств суду представлены ответы правоохранительных органов иностранных государств, в том числе Республики Кипр и Республики Болгария, содержащие сведения о совершении финансовых операций в целях получения и распределения взяток на счетах иностранных компаний. Указанная информация подтверждает, что фактическими владельцами оффшорных компаний являлись руководитель организованной группы Бабарико В.Д. и иные участники», - говорится в сообщении.

Бабарикокак руководителю организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет со штрафом 5 000 базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет.

Пятерым участникам организованной группы в качестве основного наказания назначено от пяти с половиной до шести с половиной лет лишения свободы, одному – 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

По предложению гособвинителя с Виктора Бабарико в доход государства взыскано свыше 47,7 млн. рублей.