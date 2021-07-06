Последнее обновление: 06.07.2021 13:14

Защита поставит вопрос о нарушении прав Виктора Бабарико перед ООН

Защита экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико намерена обжаловать вынесенный сегодня приговор всеми доступными методами.

«... будем обжаловать приговор всеми доступными методами правовой защиты», - заявил адвокат Дмитрий Лаевский. - «Апелляционного обжалования наш подзащитный лишен в данном случае. И поэтому приговор в ближайшее время будет обжалован в порядке надзора».

«Также мы будем ставить вопрос о нарушении прав Виктора Бабарико перед комитетом по правам человека ООН», - отметил он.

«Надо подчеркнуть, что этот приговор … основан на обвинениях, которые находятся за пределами права. Поэтому мы расцениваем этот приговор как явление временное», - также заявил Лаевский.

Он сообщил, что еще какое-то время Виктор Бабарико будет находиться в СИЗО.

«Сколько это продлится, мы точно не можем сказать. Но вероятно, речь идет о днях или неделе. Вообще, дальнейшие его перемещения — это информация, которую мы узнавать по факту», - сказал адвокат.

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